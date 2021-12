Estudante de direito é preso por liderar quadrilha

O estudante de direito Augusto Oliveira Ferreira, de 27 anos, conhecido como "Marreta", suspeito de liderar uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos em Salvador, foi apresentado pela polícia nesta na segunda-feira, 1º, no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Além dele, Marquivaldo de Jesus Luciano Júnior, "o Júnior", de 23, também foi preso suspeito de ser comparsa do estudante.

Marreta, que também é formado e pós-graduado em Contabilidade, foi capturado na manhã do último sábado, 29, na residência da mãe, na Rua do Sieiro, no bairro da Liberdade. Segundo a polícia, na madrugada do mesmo dia, a quadrilha liderada pelo estudante rendeu e amarrou dois vigilantes durante um assalto em um terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, no Centro de Atenção à Saúde (Cais), na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante por soldados da Operação Gêmeos e da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e por investigadores da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).

Conforme a polícia, ao chegarem ao local do assalto, após serem informados de que um alarme havia sido acionado, os agentes foram surpreendidos por um Gol Branco, de placa JSP-4270, em alta velocidade, com destino a localidade conhecida como Polêmica. Na perseguição, houve troca de tiros e os soldados conseguiram atingir o pneu do carro, na altura do viaduto da Ligação Iguatemi Paralela (LIP).

"Com o pneu furado, os assaltantes abandonaram o veículo e a sacola com o dinheiro roubado, entrando em confronto com a polícia. Na ação, Júnior foi atingido no pé e capturado. Já Deivisson da Silva Carvalho, 30 anos, Marcos Souza Pita e Silva, 32, e Luan Felix Mendes, 21, foram alvejados e, apesar de encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE), não resistiram aos ferimentos", informou a polícia, em nota.

O dinheiro do assalto, quase R$ 42 mil, seria repartido na residência da mãe de Marreta. Outros quatro participantes do assalto conseguiram fugir. Ainda segundo a polícia, na casa da namorada de Deivisson, na Estrada da Rainha, foram apreendida uma submetralhadora, um fuzil, uma pistola, munições intactas, uma máscara, 17 balas de cocaína, 27 pequenas embalagens de maconha e uma balança.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), delegado Odair Carneiro dos Santos, responsável pela apresentação à imprensa de Marreta e Júnior, "os presos, embora ainda sem passagens pela polícia, participavam de uma quadrilha bem articulada e suspeita de praticar outros assaltos na cidade".

Doze pessoas foram ouvidas e liberadas após interrogatório. Marreta e Júnior foram autuados por prática de roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de armas e serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça Criminal.

adblock ativo