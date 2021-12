Estudante de direito é detido com drogas em São Marcos

O estudante de direito Lucas Uriel Barreto Costa, de 20 anos, foi preso com 220 comprimidos de ecstasy, uma porção de haxixe e dois quilos de maconha, nesta segunda-feira, 18, no prédio onde mora, no bairro de São Marcos, em Salvador. Segundo a polícia, o material seria comercializado em festas raves.

Conforme a Polícia Civil, os investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) vinham monitorando o estudante e o abordaram entrando em um condomínio. A droga estava escondida no carro e na casa do suspeito.

Ainda segundo a polícia, ele reagiu assim que os policiais se identificaram e chegou a agredi-los. “Foi preciso três investigadores para conseguir algemá-lo”, contou o delegado Alexandre Galvão, da coordenação de Narcóticos do Draco, em nota divulgada pela Civil.

Lucas alegou que o material apreendido seria consumido por ele e três amigos durante uma viagem a Itacaré (a 450 km de Salvador). Com o estudante, que já tem passagem por tráfico de drogas, também foi apreendido duas balanças e centenas de 'cases', que servem para o usuário armazenar a droga.

