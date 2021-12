Estudante de 15 anos é morto perto de escola em Periperi

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira, 23, perto do Colégio Estadual Praia Grande, onde estudava, no bairro de Periperi, em Salvador. O crime aconteceu na rua Rosalvo Barbosa Romeu, por volta 19h30.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima foi atingida na região do tórax, no braço esquerdo, no glúteo e na coxa esquerda.

Ainda segundo a Stelecom, o estudante não resistiu e morreu no local. Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

