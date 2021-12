Estudante da Apae Salvador vence concurso nacional da CGU

O estudante do programa de Inclusão Escolar da Apae Salvador, Carlos Henrique Mendes dos Santos, de 16 anos, venceu o concurso nacional de Desenho e Redação promovido pela Controladoria Geral da União (CGU), na categoria voltada para estudantes do 5° ano.

O discente receberá o prêmio em Brasilia, na sede da CGU, na próxima segunda-feira, 7, em companhia da professora e orientadora do trabalho, Teodora Coelho.

O tema da iniciativa foi "Pequenas Corrupções - Diga não". No desenho, Carlos Henrique ilustrou que antes de chegar ao estágio de desvio de dinheiro as pessoas cometem pequenas corrupções e mostra a falsificação de carteira de estudante, o desrespeito aos idosos e pessoas com deficiência.

Para dar embasamento aos alunos sobre o tema do desenho, foram pesquisadas e discutidas atitudes antiéticas que, por vezes, são praticadas no cotidiano e acabam sendo aceitas ou ignoradas.

