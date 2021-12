Estudante baleado por vigilante da Ufba tem alta do hospital

O estudante Daniel Sodré Vinícius Baltazar da Silveira, 28, que foi baleado por um vigilante da Ufba na escadaria que liga os campi de Ondina e Federação, recebeu alta no final da manhã deste domingo, 14, do Hospital do Subúrbio, onde estava internado desde a última sexta-feira. Daniel passou por uma cirurgia no ombro, local atingido pela bala.

Aluno do primeiro semestre de Ciências Sociais da Ufba, Daniel foi baleado no ombro direito pelo segurança Reinaldo Conceição. Segundo informações da assessoria da universidade, Daniel estaria pichando o muro do prédio da Faculdade de Arquitetura, quando foi abordado pelo vigilante.

Reinaldo, que é funcionário da empresa MAP, viu o muro pichado e foi atrás de Daniel, que não parou quando o segurança ordenou. Como não foi atendido, Reinaldo teria dado um tiro para cima e, ao abaixar a mão, a arma disparou e acertou o rapaz.

