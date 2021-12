Estudante agredido após festa em Ondina recebe alta de hospital

O estudante Cayan Santana, de 19 anos, agredido após uma festa, em Ondina, no dia 3 de julho, recebeu alta na tarde desta segunda-feira, 8. Cayan, que estava internado no Hospital do Exército desde o ocorrido, saiu das instalações médicas acompanhado de seu pai, Ary Santana, e dos advogados Ari Guarisco e Kaio Abreu.

“A família está muito feliz pela alta de Cayan sete dias após o ocorrido. Isso nos faz acreditar que é mais que um milagre. Para quem viu Cayan na madrugada de quarta, da forma que vimos, e já recebendo alta. Além do milagre é a competência da equipe médica” destacou Ary.

Ainda segundo o pai da vítima, o jovem está um pouco confuso, mas já conseguiu se alimentar na manhã desta segunda. Cayan segue em Salvador para realizar novos exames durante esta semana.

Daqui a 14 dias, o estudante de Direito e do Núcleo Preparatório de Oficiais do Exército (NPOR) do Exército Brasileiro deve voltar ao hospital para uma avaliação geral. Ao final da avaliação, a família revelou que pretende levar o jovem para Jequié, cidade onde a família reside, para se recuperar.

A defesa de Cayan revelou que solicitou a retirada do caso da 7ª Delegacia (Rio Vermelho). “Apresentamos o requerimento para transferir as investigações ao departamento especializado, que, no caso, seria o DHPP. Nosso entendimento é que lá teria melhores condições para apurar os fatos”, afirmou o advogado Guarisco. “Transferir por que? Alguém morreu? Vou finalizar meu procedimento e encaminhar”, respondeu a delegada Lúcia Jansen sobre o pedido da transferência do caso ao Departamento de Homicídios.

Investigação

Até o momento, apenas um dos suspeitos, Gulherme Machado, 21, e algumas testemunhas foram ouvidas pela polícia. O promotor Davi Gallo foi o escolhido pelo Ministério Público da Bahia para assumir o caso.

O pai de Cayan, Ary Santana, e seus advogados já se reuniram na tarde desta segunsda, na sede do MP, em Nazaré, com a promotoria. Gallo disse que nesta terça, 9, deve se informar sobre o caso e a transferência.

Ele salientou que o DHPP não costuma assumir casos de tentativa de homicídio, mas que assim que receber o inquérito, deve analisar.

Agressão

Cayan foi agredido por dois jovens. A briga aconteceu do lado de fora do Bahia Othon Palace, onde ocorria o evento HYPE!. Segundo relatos de testemunhas, o grupo de amigos de Cayan e o de Guilherme teriam se desentendido ainda na área verde do Othon, mas o próprio Cayan teria contornado a situação.

Do lado de fora, de acordo com o pai da vítima, Ary Santana, os dois grupos voltaram a se encontrar. Foi quando teve início a confusão que teve como desfecho o espancamento.

Em um vídeo feito por uma testemunha, Cayan aparece levando um soco e caindo no chão, aparentemente desacordado, e continua a ser agredido com pontapés e chutes. A ação foi interrompida por outras pessoas que estavam no local.

