Estudante agredida em confusão no Rio Vermelho presta depoimento

A estudante Janaína Barata, de 19 anos, que ficou ferida após agressão de policiais mililtares no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite do domingo, 28. prestou depoimento na Polícia Civil e concluiu o exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta segunda-feira, 29.

Conforme a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Janaína, que recebeu alta do hospital nesta manhã, declarou em depoimento que foi surpreendida por um forte odor de gás de pimenta durante um tumulto generalizado. A estudante informou que defendia um homem que estava sendo abordado pelos policiais no momento em que foi agredida.

A estudante conta que ficou desnorteada e não se lembra se o ferimento foi em decorrência de uma queda ou por pancadas de cassetete. Amigos de Janaína disseram que ela foi agredida por uma policial feminina. Todas as versões serão investigadas com o auxílio de imagens registradas por testemunhas.

Os três PMs que participaram da ação também prestaram depoimento. Eles relataram que tiveram que usar força proporcional após serem hostilizados, enquanto tentavam separar brigas e um princípio de tumulto em militantes de esquerda e direita.

O caso aconteceu após resultado do 2º turno de eleição. Com o anúncio da vitória de Jair Bolsonaro, militantes do PT que protestavam no Largo de Santana, se envolveram em uma confusão e teriam sido contidos por policiais militares. As investigações e emissões de guias de corpo de delito para os envolvidos tiveram início na noite de domingo.

