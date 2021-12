Estudante afirma ter sofrido racismo em restaurante de Salvador

Uma estudante usou o Facebook para denunciar um famoso restaurante da capital baiana por um suposto caso de racismo.Yara Bohana diz que foi barrada com o namorado, Icaro Santos, de entrar no bar e restaurante mexicano Cien Fuegos, no Rio Vermelho, em Salvador, por conta do sapato usado pelo rapaz.

Para a jovem, o namorado foi impedido de entrar por ser negro, já que outras pessoas com chinelo de dedo tiveram acesso liberado. O proprietário do restaurante, André Garin, nega a situação e explica que os funcionários seguiram uma norma de segurança do estabelecimento.

"Ela argumentou ser preconceito e está absolutamente longe de ser isso", afirmou. Ainda, segundo ele, a administração sempre impede pessoas de entrarem quando estão com esse tipo de calçado. "É algo bastante comum, várias pessoas não conseguem entrar pelo mesmo motivo", completou, argumentando que segue uma determinação do Corpo de Bombeiros.

Yara contesta o argumento: "Foi barrado na porta quando havia outras pessoas (todas brancas, diga-se de passagem) usando o mesmo tipo de calçado que o restaurante alegou ser proibido."

Aniversário

O fato aconteceu nesta quarta, 20, quando Yara e Ícaro foram ao restaurante para participar de uma confraternização de aniversário de uma amiga. De acordo com ela, a jovem não foi orientada sobre as supostas proibições do restaurante.

A administração do local afirmou que podem provar que ninguém entra no restaurante com este tipo de calçado e disse ainda que o único erro de sua equipe foi não ter avisado no momento da reserva as normas do estabelecimento. "Houve um erro na reserva dela, a pessoa que envia as normas da casa infelizmente, no caso dela, não enviou".

A publicação já conta com com dezenas de compartilhamentos e comentários. A estudante recebeu apoio de diversas pessoas nos comentários. "Estou horrorizada com isso, nunca mais vou pôr os pés nesse lugar".

