Estudante acusa faculdade em Salvador de transfobia

O estudante transexual Victor Hugo Vilas Boas, de 21 anos, acusa a faculdade Ruy Barbosa, no campus do Rio Vermelho, em Salvador, de cometer transfobia, após não ter o pedido de mudança de seu nome no RG para o Social no ambiente acadêmico atendido. O rapaz, que cursa Direito, expôs a denúncia a público na noite desta segunda-feira, 3, divulgando um texto, através de sua conta no Facebook, onde afirma que, após meses desde a primeira conversa sobre o assunto com a instituição, até agora, nada foi feito.

Em contato com o Portal A TARDE, Victor explicou que os pedidos começaram a ser solicitados no final de outubro de 2016, quando comunicou, ainda de maneira informal, a situação para a coordenação do curso. Nada sendo resolvido, ele então formalizou o pedido, solicitando em fevereiro deste ano a mudança. Porém, em decorrência do Carnaval, o assunto só pôde ser retomado em março, onde, mais uma vez, não chegou a uma solução. No mês seguinte, ainda com a questão em aberto, o aluno teve que se ausentar das aulas por questões de saúde, mas, ele conta, que continuou exigindo a mudança por meio de e-mails enviados à coordenação. Quando voltou a frequentar a faculdade, apresentou um documento da Defensoria Pública exigindo a alteração, respaldada na Lei Nº 8.727, de 28 de abril de 2016, obtendo como resposta que já teriam solicitado ao setor de Tecnologia de Informação (T.I.) da Ruy Barbosa, responsável por questões técnicas, mas que eles ainda não tinham feito a modificação.

Mesmo com a solicitação oficial da Defensoria Pública, o nome ainda não foi alterado. (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)

Em maio, depois de os professores alegarem dificuldades em postar as notas das avaliações no site da universidade, pois, apenas o nome oficial constava no sistema, Victor foi, então, orientado a procurar o Núcleo de Atendimento Financeiro (NAF) para tentarem chegar a uma solução, onde, segundo o estudante, sofreu discriminação por parte dos funcionários. "Não me trataram com o nome social, me chamando, em público, através do nome que consta no RG". Ainda segundo Victor, o órgão explicou que não podia fazer muita coisa, a não ser colocar, em parêntese, ao lado do nome oficial na lista de chamadas, o nome social.

"Isso piorou porque, a partir de então, a transfobia começou com os professores, que disseram não ter obrigação de saber meu nome social, falando isso na sala de aula, me constrangendo na frente de todos". Victor ainda conta que procurou a Coordenadoria de Apoio e Suporte ao Aluno (Casa), onde é fornecido atendimento aos alunos da universidade com psicólogos, que o direcionou novamente ao NAF, mas nada foi resolvido.

Desde então, Victor conta que já procurou a ouvidoria da Ruy Barbosa, publicou um desabafo no site de reclamações Reclame Aqui, onde chegou a ser respondido por uma atendente, mas, ainda assim, a mudança não foi realizada. Ele conta que, somente depois da exposição negativa recebida pela Ruy Barbosa, eles alteraram o nome do aluno para o desejado, porém, a alteração só foi feita na conta do portal da faculdade, sendo vista, apenas, pelo próprio Victor. Todos os outros funcionários, incluindo os professores, continuam visualizando o nome do RG.

Na manhã desta terça-feira, 4, a faculdade pediu para que o estudante fosse até o local, e, mais uma vez, informaram que o problema era de responsabilidade do setor de T.I., e nada foi feito.

"O constrangimento é desde o porteiro, que não tem preparação pra lidar com isso, até dentro da sala, quando o professor faz a chamada expondo meu nome de RG, sendo que já tenho características masculinas, o que aumenta a vergonha, até porque, algumas pessoas só me conhecem pelo nome masculino. Sofro com isso diariamente". Ele explica que, a colocação do nome social em parêntese na lista de chamadas só é feita no documento físico, quando o professor realiza a chamada pelo portal, consta apenas o nome oficial.

Por meio de nota, a Ruy Barbosa esclarece que "desde 2015, os sistemas Acadêmicos de todas as Instituições da Adtalem Educacional do Brasil possibilitam a inclusão do Nome Social à alunos e professores".

Ainda segundo o comunicado, a faculdade informa que "reitera o respeito à diversidade e promove iniciativas de conscientização com alunos e colaboradores sobre a importância do tema".

A Ruy Barbosa diz ainda que está à disposição do alunos que queiram realizar a mudança e aberta para receber sugestões sobre o tema.

A DeVry | Ruy Barbosa esclarece que desde 2015, os sistemas Acadêmicos de todas as Instituições da Adtalem Educacional do Brasil possibilitam a inclusão do Nome Social à alunos e professores. Desde então, registramos 30 solicitações, todas atendidas. Recentemente, tivemos uma atualização no mesmo sistema, para a substituição do nome civil pelo nome social, o que gerou inconsistência em alguns dados. O problema já foi solucionado.

A DeVry | Ruy Barbosa reitera o respeito à diversidade e promove iniciativas de conscientização com alunos e colaboradores sobre a importância do tema. Em nosso Núcleo de Práticas Jurídicas atendemos a comunidade e orientamos sobre questões de gênero. Implementamos, também, o Projeto Diversidade em nossas Instituições, trazendo à tona discussões entre alunos, professores e colaboradores sobre a importância do respeito às diferenças.

Seguimos a disposição dos nossos alunos que queiram realizar a mudança e abertos para receber sugestões sobre o tema.

