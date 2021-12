Estudante achado morto no Pelourinho é sepultado

O corpo do estudante Rafael Braga, 20 anos, foi sepultada na tarde desta segunda-feira, 25, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Rafael foi encontrado morto no Centro Histórico de Salvador no domingo, 25, próximo a Cruz Caída.

O jovem era estudante de engenharia de uma faculdade da capital. De acordo com a polícia, o corpo não foi encontrado com marcas de agressões, perfurações ou ferimentos com arma de fogo.

A polícia suspeita que a morte tenha sido provocada por uma queda, mas o relatório policial ainda não possui detalhes da situação.

adblock ativo