Estrutura metálica de passarela na Estrada da Rainha cede

A estrutura metálica da passarela que está sendo construída na Estrada da Rainha, próximo ao Beco do Cirilo, cedeu durante a concretagem da base de apoio, na manhã desta segunda-feira, 12.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), não houve qualquer dano físico aos operários e as empresas responsáveis pela obra (Consórcio Top e MRM Engenharia) já realizaram inspeção no local e liberaram a obra para sua continuidade.

