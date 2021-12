Estrutura do Hotel Deville é demolida pela Sucom

Foi demolida na tarde deste sábado, 25, uma parte da estrutura do Hotel Deville, localizado no bairro de Itapuã, em Salvador. O motivo foi a construção de duas quadras de esportes construídas sem a permissão da prefeitura.

A demolição foi feita pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), com base na quebra de um acordo entre a administração do empreendimento e o município em 2001, quando foi proibida a construção na área de preservação ambiental.

Além da demolição, o Hotel Deville também será interditado pela Sucom nesta segunda-feira, 27, por não possuir o Termo de Viabilidade de Localização (TVL), necessário para a renovação do alvará.

