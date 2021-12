Estrutura de palco desaba e deixa quatro pessoas feridas no Terreiro de Jesus

Quatro pessoas identificadas como José Bispo dos Santos, 40 anos, Manuel Régis Santos, 57, Alessandro Macedo dos Santos,43 e Isaías Santana Barbosa, 46, ficaram feridas depois que parte de uma estrutura de ferro do palco que montavam no Terreiro de Jesus, cedeu, por volta das 14h30 desta quarta-feira, 20.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as vítimas, que são operários, trabalhavam no local no momento do acidente. Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às vítimas.

Em nota enviada a imprensa, a Bahiatursa, informou que determinou a suspensação temporária da montagem até que o local seja vistoriado e liberado pelo Corpo de Bombeiros.

Em trabalho conjunto, Samu e Bombeiros prestam socorro as vítimas (Foto:Divulgação | Corpo de Bombeiros)

Segundo a Bahiatursa, a empresa responsável pelo serviço deverá adotar todas as providências necessárias para garantir a retomada da montagem e dar assistência aos quatro trabalhadores que ficaram feridos. Depois que a montagem for concluída, o palco será vistoriado pelo Corpo de Bombeiros.

