Estrutura da linha 2 já pode ser notada na avenida Paralela

Quem passa pela avenida Luiz Viana Filho (Paralela) já vê despontar por entre os tapumes as primeiras estruturas elevadas da linha 2 (Acesso Norte-Aeroporto) no canteiro central da via.

As obras, iniciadas em junho, seguem a todo o vapor para que o cronograma seja cumprido. Para este trecho, a previsão é que uma estação seja inaugurada a cada seis meses. As primeiras serão a do Detran (1º semestre de 2016) e Rodoviária.

Apesar da preocupação de pesquisadores em relação à estética da região, o governador Rui Costa assegura que o paisagismo do canteiro central será preservado e que o sistema não terá elevados, será todo linear.

"Onde houver depressões haverá um pequeno pilar e o trem passará por entre trincheiras, mas não vai afetar a paisagem", assinalou.

Extensão

A linha 2 terá uma extensão de 20,7 km e 11 estações: Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto.

Ao longo da avenida Paralela serão construídas dez novas passarelas e algumas já existentes serão reformadas. Além disso, três complexos viários serão construídos para substituir três retornos (dois na Av. Luiz Viana Filho e um na Av. Caribé).

Segundo a CCR Metrô, 34 novos trens foram solicitados à Hyundai para operar nos novos trechos e devem chegar na capital até o final do ano.

adblock ativo