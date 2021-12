Estrutura da barragem de Pituaçu não corre risco de segurança, diz Embasa

Após o alarme da barragem de Pituaçu disparar por engano, na madrugada desta sexta-feira, 26, a Embasa emitiu nota informando que a estrutura física da estrutura não apresenta risco de segurança.

A empresa informou que os níveis da barragem são monitorados diariamente através de técnicos da Embasa e foi constatado que não há risco de enchente.

Há aproximadamente um ano, foi criado um sistema de monitoramento que visa ampliar a segurança aos moradores da comunidade do Bate Facho que possuem casas que foram erguidas no sentido do fluxo da água da barragem. Os residentes da região receberam o plano de emergência, que inclui a transmissão de sinais de sirene, mensagens de voz, mensagens de texto enviadas para celulares cadastrados, além de sinais luminosos e evasão por rotas de fuga que são traçadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Ainda segundo a Embasa, ainda não se sabe o motivo para que as sirenes terem tocado durante a madrugada. Por conta disso, os técnicos da empresa estão fazendo verificação dos equipamentos e conversando com fornecedores para identificar as causas do ocorrido.

