Estrondo em prédio do TJ-BA gera tumulto entre funcionários

Um estrondo ao lado do prédio anexo do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), assustou funcionários e gerou tumulto na entrada do órgão no início da manhã desta quinta-feira, 5.

Segundo a assessoria de comunicação do TJ-BA, o susto foi provocado pelo barulho de escavadeira em uma obra de ampliação do estacionamento do anexo. Ainda de acordo com o órgão, alguns funcionários desceram e chegaram a dizer que o prédio havia tremido.

Outras pessoas, que chegaram depois do ocorrido, permaneceram na entrada até que tivessem segurança que nada sério havia acontecido no prédio.

Uma equipe de engenharia da obra foi ao local explicar aos funcionários que o estrondo tinha sido da máquina, que está fazendo a terraplanagem na área, mas que não oferecia risco algum aos trabalhadores.

A assessoria do órgão ainda informou que o anexo de três andares tem oito anos e que foi construído com os mais modernos equipamentos da construção civil na época.

