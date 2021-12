Estratégia para atrair público é testada neste domingo

O cenário era de outros carnavais. Uma fila de blocos (trios com cordas) que, desde o início da tarde, saíam do Campo Grande, um atrás do outro. Desfilavam pela avenida Sete de Setembro, faziam o retorno em frente ao Sulacap e finalizavam após percorrer a rua Carlos Gomes. Uma multidão de foliões acompanhava, dentro e fora das cordas.

No entanto, o desfile de blocos no Centro (circuito Osmar) mingou nos últimos anos. Para mudar este cenário e tentar recuperar o que outrora foi o local mais animado da maior festa baiana, o poder público municipal aposta em uma estratégia que será testada neste domingo, 11, do Campo Grande à Praça Castro Alves.

Neste trajeto, o desfile contará com trios sem cordas capitaneados por atrações "de peso", apoiadas pelo poder público. Atualmente, segundo a prefeitura de Salvador, principal organizadora da festa, houve uma "decadência" e "esvaziamento" nos três dias mais tradicionais: domingo, segunda e terça de Carnaval.

Há também artistas que desfilam com apoio do governo do estado. Voltam para o circuito Daniela Mercury, Harmonia do Samba, É o tchan, Saulo, BaianaSystem, Banda Eva, Cláudia Leitte, Psirico, Denny, Sarajane, entre outros artistas.

Enquanto na Barra, nestes três dias, há vários blocos com cordas, no Centro, a principal diferença é que a maioria é de artistas que desfilam em trios independentes, sem cordas, e apoiados pelo poder público.

No total, a quantidade de atrações não está tão diferente nos dois trajetos. O Osmar terá 69 trios desfilando nestes três dias. No Dodô, 59. "A maior parte do investimento", segundo a prefeitura, foi para o Campo Grande. No entanto, o município não detalhou quanto dos cerca de R$ 5 milhões gastos com atrações foram destinado ao circuito Osmar.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco, acredita que a estratégia funcionará e diz que se preocupa com o adensamento na Barra-Onidna. O gestor lembrou de blocos como o Cheiro, o Eva que deixaram de desfilar no trajeto. O Coruja, capitaneado por Ivete Sangalo, não sai mais os três dias no Centro.

"Hoje, o folião circula atrás da atração preferida. É o fator mais importante para atrair público. Esses blocos tradicionais tinham força para colocar atrações na rua, mas não estão saindo mais", ressalta.

Para Tinoco, a quinta, sexta e sábado se mantêm "fortes" com a apresentação de blocos de samba. Nos dias restantes, três fatores, segundo ele, contribuíram para a saída da iniciativa privada do circuito: com a grande quantidade de blocos que havia, o trajeto ficou engarrafado e alguns blocos decidiram ir para a Barra. Houve, ainda, "perda de vigor" das agremiações tradicionais e problemas operacionais decorrentes do trajeto ser mais extenso.

Apesar dos investimentos, ele afirma que o poder público não tem condições de substituir a iniciativa privada. "O produto privado é o ideal. Há uma história de subsídio no Carnaval. Há um ponto de equilíbrio, mas não vamos imaginar que teremos um Carnaval público. Esse não é o nosso objetivo".

Importância

Sobre revitalização do circuito, a cantora Daniela Mercury afirma que acha "maravilhoso". "Eu fiquei 15 anos nesse circuito. Fiz o Dodô ter desfile nos dias oficiais: domingo, segunda e terça. E me pediram para voltar. Voltei. E estou replantando essa nova etapa porque o Osmar, pra mim, é o circuito da minha vida. Ia pequena, sentava num banco e ficava vendo os blocos passarem. Muito antes de ser cantora".

O músico Armandinho diz que o Osmar foi esquecido durante esse anos e a Barra cresceu. "É necessário revitalizar porque a tradição do Carnaval é o Campo Grande, a Avenida Sete, a Praça Castro Alves. Voltar o encontro dos trios".

A cantora Claudia Leitte frisa que o Osmar ficou pequeno e as agremiações optaram por ir para a Barra. Ela defende o retorno para o trajeto. "A monetização do Carnaval ficou mais importante para muita gente do que o cuidado com o percurso, do que a tradição, a festa em si. É natural que a gente retorne às origens. Não se pode matar a tradição, senão acaba tudo. Nem quem ganha dinheiro vai ganhar mais e a gente que é folião, que é artista, que ama a festa vai continuar ganhando".

*Colaboraram Francisco Artur e Ana Carolina Passos

adblock ativo