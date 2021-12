Estradas de Salvador passam por obras de manutenção a partir desta segunda

Os motoristas que passarão no trecho da Via Parafuso (BA-535), deverá redobrar atenção, pois essa via passará por obras de manutenção, entre esta segunda-feira, 29, e quinta-feira, 1. De acordo com a Bahia Norte, serão realizadas 44 intervenções na rodovia nesse período, como implantação de placas, recomposição de defensa metálica e recuperação de dispositivos de drenagens.

O intuito é reforçar a sinalização e segurança na via. Os serviços acontecem no trecho até o KM 16, sendo que as áreas atingidas estão devidamente sinalizadas.

As demais estradas do Sistema de Rodovias BA-093 também passarão por obras essa semana. Os serviços acontecem das 7h às 17h.

