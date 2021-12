Estrada Velha: moradores cobram melhorias na região

Moradores da região da Estrada Velha do Aeroporto, nas imediações do bairro de Mussurunga, fizeram uma manifestação no início da manhã desta terça-feira, 10. Os manifestantes fecharam a via por volta das 6h e só liberaram às 8h. Eles cobram melhorias no bairro, como reconstrução de uma ponte que caiu, instalação de passarelas, regularidade no abastecimento de água, no fornecimento de energia e no saneamento básico, além de segurança.



Com faixas, galhos de árvores e pneus, os manifestantes bloquearam as duas vias, o que impediu o trânsito de veículos na região. Os motoristas que transitam pela área, principalmente com destino à Boca da Mata, enfrentam tráfego complicado, já que uma das alternativas, a Paralela, também encontra-se congestionada em decorrência de um acidente.

O coordenador de um projeto social voltado para crianças da região, Manoel dos Santos, 50, informou que a manifestação foi interrompida porque a comunidade conseguiu agendar uma reunião com Marcos Flores, presidente da Transalvador.

"Agendamos para hoje pela manhã. O intuito é que a Transalvador faça o intermédio com os outros órgãos. Caso não sejam tomadas providências, vamos voltar a fechar a via", disse. A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) confirmou, por meio de sua assessoria de comunicação, que o grupo se reúne ainda durante esta manhã com Flores. Segundo informações da superintendência, os moradores cobram também aumento no número de linhas de ônibus que passam pelo local.

De acordo com a Transalvador, o tráfego fica complicado também na área, próxima à entrada da barragem e logo depois da região conhecida como Coqueiro Grande.

*Com informações de Paula Pitta

