Estrada Velha de Periperi é interditada após rompimento da rede de drenagem

O rompimento da rede de drenagem na Estrada Velha de Periperi, em Salvador, causa a interdição da pista para a passagem de veículos desde a manhã deste domingo, 22.

Por conta disso, motoristas que vêm da estrada do Derba, para acessar Mirantes de Periperi, devem seguir pela avenida Suburbana. Quem quer seguir para a BR-324, por Periperi, devem acessar o bairro de Paripe.

A cratera se formou nas imediações do Rancho Uga Uga entre sábado, 21, e domingo. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição acontece nas imediações da rotatória do Hospital do Subúrbio.

A Superintendência de Obras Públicas (Sucop) informou ao Portal A TARDE que equipes técnicas já trabalham para recuperar a rede de drenagem que se rompeu devido as fortes chuvas.

