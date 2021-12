Estrada do Coco receberá 124 mil carros em 4 dias

Nas principais estradas do estado, o fluxo de veículos também promete ser intenso durante o feriadão. A Estrada do Coco deve receber 124 mil veículos entre os dias 24 e 27 deste mês, de acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN).

A concessionária recomenda que os motoristas evitem os horários de pico de fluxo na rodovia: entre 10h e 14h do primeiro dia de feriado (na saída da capital) e das 15h às 21h no retorno para Salvador.

Já BA-093, a Concessionária Bahia Norte preparou uma operação especial para receber o fluxo de veículos durante a Semana Santa. Inspetores de tráfego vão intensificar a fiscalização das rodovias, viaturas serão disponibilizadas para atendimento 24h.

Doação de sangue

No feriado da Semana Santa, quando costuma aumentar o número de ocorrências nos hospitais, o Hemocentro de Salvador (Hemoba) vai receber doações de sangue até quinta-feira, 24, nas unidades móveis do Salvador Shopping e Iguatemi.

adblock ativo