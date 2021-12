Estouro em mangueira de gás provoca correria e confusão em shopping

Cliente que estavam na praça de alimentação do Salvador Shopping, neste domingo, 5, tiveram um grande susto durante a tarde. O estouro da mangueira do cilindro de gás de uma máquina de chopp em do restaurante Companhia do Churrasco. A situação causou pânico e correria entre os clientes que estavam no 3º piso do centro de compras.

De acordo com a bancária Rafaela Braga, que estavana praça de alimentação, o que assustou as pessoas foi o forte barulho do estouro da mangueira.

"Foi muito forte (o barulho). Ouvimos também sons de estilhaços de vidro. Mas acho que foi pratos caindo no chão. Pensamos que tinha sido uma explosão", relatou Rafaela.

A moça ainda lembrou que, na correria, algumas pessoas até se machucaram por caírem no chão. "Todo mundo saiu correndo.Teve criança chorando, idoso caindo no chão. Todos com medo",

Ainda segundo a bancária, o som do estouro era semelhante a um "chiado" de quando se abre uma garrafa de bebida com gás. Ela, que estava no shopping com a irmã, uma amiga e a mãe, voltou para a praça de alimentação após o incidente.

Em nota, o Salvador Shopping confirmou que alguns clientes sofreram machucados leves e receberam assistência imediata da equipe de segurança.

“Eles foram encaminhados para o atendimento no ambulatório. Após o ocorrido, a situação foi contornada e a praça de alimentação segue funcionando normalmente”, escreveu. Por volta das 15h30, até mesmo a Companhia do Churrasco funcionava normalmente, só que sem utilizar a máquina de chopp até que o problema seja reparado.

