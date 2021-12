"Estou decepcionada", diz mãe do professora morta no Centro

A funcionária pública Argemira dos Santos, 60, pensou se tratar de um trote a ligação recebida na madrugada desta sexta-feira, 19. Do outro lado da linha, um PM informava que sua filha, a pedagoga e professora Anilene dos Santos Farias, 37, tinha sido vítima de uma assalto e acabou morrendo. Ao chegar à rua do Paraíso, no centro, ela se deparou com o corpo no chão e a equipe da Polícia Técnica fazendo a perícia.

"Se minha filha fosse assaltada, é uma coisa do dia a dia, mas ser morta com um tiro na cabeça? Uma pedagoga que trabalha de manhã, à tarde e à noite ser morta dessa forma? Estou decepcionada com a situação do nosso país, do nosso estado", desabafou a mãe da vítima.

O corpo de Anilene foi enterrado na manhã deste sábado, 20, no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação. Amigos e familiares estiveram no local para prestar as últimas homenagens à docente.

Relato

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime ocorreu por volta das 10h40 da noite desta quinta, 18, quando a pedagoga chegava em seu Chevrolet Agile para visitar o namorado no Condomínio Residencial São Bento. O porteiro do prédio contou à polícia que Anilene foi "abordada por dois pivetes" quando estava saindo do carro.

Ele disse ter ouvido um dos ladrões pedir a carteira e a bolsa e, de imediato, interfonou para o apartamento do namorado dela. Neste momento, ouviu um barulho de tiro. Em seguida, viu a dupla sair correndo. O segurança de uma loja próxima disse que ouviu o estampido e viu dois adolescentes fugirem em direção ao terminal da Barroquinha.

O namorado da vítima, de prenome Jorge, é enfermeiro e tentou reanimá-la. Conforme informações do DHPP, ele disse que desceu imediatamente quando o porteiro interfonou para sua casa e avisou que Anilene estava sendo agredida. Mas ao chegar ao local encontrou a pedagoga ferida na cabeça e agonizando dentro do veículo. Jorge disse que fez todos os procedimentos de reanimação, com a ajuda de outras pessoas.

Médicos do Samu chegaram e também tentaram reanimar, mas a vítima não resistiu. Segundo Argemira, uma carteira do tipo porta-documentos, onde estava a carteira nacional habilitação da filha, foi levada. O delegado Reinaldo Mangabeira, do DHPP, disse que ainda não é possível determinar se a professora reagiu à abordagem, como teriam dito algumas testemunhas do crime.

"Estamos adotando as primeiras providências para investigar o caso. Estou ouvindo testemunhas, e os policiais estão na rua para buscar imagens de câmeras de segurança. Caso se confirme o latrocínio (roubo seguido morte), a 1ª DT (Barris) vai investigar o crime" , disse o policial.

Anilene era professora de ensino fundamental no Colégio Antônio Vieira, no Garcia, e na Escola Municipal Adalgisa Souza Pinto, na Liberdade. E era coordenadora pedagógica na Gerência Regional do bairro.

O Vieira divulgou nota de solidariedade aos parentes e destacou que ela sempre "demonstrou dedicação no exercício de sua missão e conquistou a admiração da nossa comunidade educativa".

A Secretaria Municipal da Educação também divulgou nota de pesar e lembrou que Anilene era servidora há 15 anos. Moradores da rua do Paraíso reclamaram dos frequentes assaltos na região. Por meio de nota, a PM disse que o policiamento será intensificado na área.

