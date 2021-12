Estelionatários usavam nomes de mortos para financiar carros

Antônio Carlos Ferraz Rodrigues, de 52 anos, e Ailton Alves de França, 39, foram presos na quinta-feira, 13, na Avenida ACM, em Salvador, suspeitos de integrar uma quadrilha que utiliza documentos falsos com o nome de pessoas mortas para financiar veículos.

A dupla foi apresentada à imprensa, nesta sexta, 14, na 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas).

Eles foram capturados quando estavam dentro de uma concessionária e, de acordo com a Polícia Civil, foram flagrados quando buscavam um veículo financiado por meio do golpe.

Conforme a delegada Maria Dail Sá Barreto, este seria o sétimo golpe, em um ano, aplicado pela dupla.

Eles vinham sendo investigados há um mês, depois que a viúva de um homem que teve o nome envolvido no esquema fraudulento, contatada pela empresa financiadora, registrou queixa na polícia.

Com eles, os policiais encontraram um documento com o nome do morto e a foto do estelionatário Antonio Carlos.

Na delegacia, os dois disseram que o veículo seria entregue a um homem identificado pelo prenome Roberto, para ser revendido posteriormente.

Para isso, Antônio disse que receberia R$ 2 mil, enquanto Ailton levaria R$ 1 mil. Eles afirmaram, ainda, que Roberto é o líder do bando, sendo também o responsável por fornecer os documentos usados nos golpes.

Um automóvel Citröen C3, apreendido com os criminosos foi encaminhado para exames periciais. A polícia investiga se a quadrilha conta com outros integrantes.

Antonio e Ailton foram autuados em flagrante por estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. Eles serão encaminhados ao Núcleo de Prisões em Flagrante, na Mata Escura. Roberto está sendo procurado.

