Estelionatários que aplicavam golpe em idosos são apresentados pela polícia

Três estelionatários foram apresentados na manhã desta segunda-feira, 16, pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) na sede da Polícia Civil. Alexandre Cardoso Rocha, Michel do Nascimento Gonçalves e Juliana Gomes de Oliveira foram presos na última sexta-feira, 13, durante a segunda fase da Operação Tentáculos.

Eles foram presos por aplicar golpes, na maioria, em idosos. A estimativa do prejuízo, até o momento, é de 500 mil reais. Os golpes eram aplicados em bancos, shoppings e mercados, principalmente de áreas nobres, como nos bairros da Barra, Pituba e Caminho das Árvores. Os golpes eram aplicados há uns nove meses.

Os suspeitos são paulistas e estavam em um carro alugado, mas com placa clonada, em um hotel no bairro de Ondina. Uma quarta integrante do grupo, identificada como Carolina, conseguiu fugir.

De acordo com o DCCP, o grupo já é condenado em São Paulo pelo crimes de formação criminosa, estelionato e furto qualificado.

Alexandre (esquerda), Michel (meio), e Juliana

