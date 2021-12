Estelionatário oferece R$ 10 mil para não ser preso

Salvador Pascoal dos Santos Neto, de 37 anos, foi flagrado com documentos e cartões falsos na noite da sexta-feira, 5. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), ele chegou a oferecer R$ 10 mil para não ser conduzido à delegacia.

Os policiais realizavam uma patrulha no bairro de Stella Maris quando abordaram o veículo modelo Sandero. Salvador desceu do carro e apresentou documentos falsos durante revista. Ao ser questionado, ele informou que confeccionava os materiais ilícitos em um imóvel no mesmo bairro.

No imóvel, os policiais militares apreenderam duas impressoras, um scanner, uma máquina de imprimir cartões, talões de cheque, cartões de crédito, uma carteira com documentos falsos, entre outros materiais.

Ainda de acordo com a SSP, Salvador já havia sido preso em 2014 pela Polícia Federal por cometer o mesmo crime.

