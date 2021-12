Estelionatário oferece R$ 10 mil para evitar prisão em Salvador

Um homem acusado de estelionato foi preso nesta terça-feira, 6, no bairro da Pituba em Salvador e, para evitar a prisão, ofereceu aos policiais R$ 10 mil.

De acordo com informações da Polícia Civil, Wallace do Carmo Guimarães, de 32 anos, é acusado de fazer empréstimos em nome de terceiros, e ao ser abordado no estacionamento de um hipermercado, na Avenida ACM, o suspeito estava com vários cartões de crédito e documentos falsos, e chegou a prometer aos policiais uma quantia em dinheiro para que ele fosse liberado.

A delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT/Pituba, informou que Wallace começou a ser investigado há cerca de três meses, quando as primeiras vítimas começaram a registrar, naquela unidade, ocorrências sobre cobranças de empréstimos que não tinham feito. O estelionatário financiou um automóvel Celta, em nome de uma delas. O carro já foi apreendido.

Wallace é morador de Itinga, em Lauro de Freitas, e na sua residência foram apreendidos cartões de crédito, documentos falsificados em nome de diferentes pessoas, o computador com o programa utilizado para produzi-los e diversas fotos 3x4. Além de folhas de papel com o timbre da Coelba que, segundo a delegada, serviriam como comprovantes de residência falsificados.

A delegada ainda informou que vai ser investigada a participação de outras pessoas no crime, inclusive funcionários da Coelba. Autuado em flagrante por estelionato, falsificação de documento público e corrupção, Wallace já seguiu para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF). Todo o material foi para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

