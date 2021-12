Estelionatário é preso após tentar sacar R$ 85 mil em agência de Salvador

Um estelionatário foi preso tentando sacar R$ 85 mil de uma agência bancária na região do Relógio São Pedro, na avenida Sete de Setembro, no Centro de Salvador.

De acordo com as informações divulgadas nesta quarta-feira, 13, pela Polícia Civil, Antônio Carlos Oliveira da Silva estava com documentos falsos de um servidor do Tribunal da Justiça. Ele, que foi preso nesta terça, 12, quase assinou o contrato de empréstimo.

Segundo a delegada Maria Selma Lima, da 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba, a vítima (o dono dos documentos) procurou a unidade policial para denunciar que teve os documentos utilizados em outros crimes.

Antônio Carlos foi autuado em flagrante na 16ª DT por estelionato. Ele será levado para uma audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF) da Justiça, na avenida ACM.

