Estelionatária é presa por desviar R$ 214 mil de empresa

Natália Tereza Silva Sobral, 29 anos, foi presa na última quinta-feira, 19, em um shopping center localizado na Avenida Luiz Viana (Paralela) por suspeita de furto e estelionato. Quatorze carimbos, sendo dois com nomes e registros de médicos no Cremeb, foram apreendidos na residência de Natália, no bairro de Fazenda Grande IV.

Investigada há três meses por desviar R$ 214 mil da empresa onde trabalhou em 2014, Natália foi abordada pelos policiais e, em seguida, ela os levou até sua residência, onde foi feita a apreensão.

Na casa de Natália, os policiais encontraram ainda um talão com cem folhas de receitas controladas, dois notebooks, duas maquinetas de cartões de crédito, uma capa para carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dois talões de cheques em nome de outras pessoas.

Segundo o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Luiz Cláudio Albuquerque, responsável pelas investigações, Natália roubou um dos carimbos do consultório de uma médica, localizado no Pituba Parque Center. O outro pertence a um médico que mora e trabalha na cidade de Barreiras. Um terceiro carimbo apresenta o nome de uma clínica localizada na Graça. Já os demais, pertencem ao setor de contabilidade da empresa onde ela trabalhou.

O delegado Luiz Cláudio autuou Natália em flagrante pelos crimes de estelionato e furto. Ela foi indiciada por estelionato em razão do uso dos carimbos com os nomes e registros dos dois médicos, que já foram convidados para depor na DRFR.

Natália foi encaminhada ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Mata Escura, e o material apreendido será encaminhado para exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

