"Este é o momento mais importante", afirmam velejadores após retornar ao Brasil

Após passarem 18 meses presos em Cabo Verde, na África, os velejadores baianos Daniel Guerra, de 36 anos, e Rodrigo Dantas, 25, além do gaúcho Daniel Dantas, retornaram ao Brasil na quarta-feira, 13, e já estão na capital baiana. Na tarde desta quinta, 14, eles realizaram uma coletiva de imprensa, no Bahiamar Hotel, em Salvador, onde concederam mais informações sobre o ocorrido.

"Este momento é muito importante pra nós. Tudo o que queremos é falar. No dia da prisão eu gritava muito pedindo justiça. Agradecemos ao amigos, aos familiares que largaram tudo para acompanhar a nossa situação", disse Daniel.

Na quinta passada, eles receberam um mandado de libertação - concedido pelo juiz Antero Lopes Tavares - informando que vão poder aguardar o processo em liberdade.

Daniel comentou sobre algumas lições que aprendeu com o acontecimento. "Dar valor as grandes coisas e as pequenas coisas, a família, aos amigos. Ter o apoio de quem conhece a gente é imprescindível".

O caso

Os brasileiros e o francês Olivier Thomas foram presos em agosto de 2017, depois de serem encontrados com cerca de uma tonelada de cocaína, na embarcação que estavam.

À época, eles passaram por inspeções da Polícia Federal, em Natal e na capital baiana, sendo liberados logo após o procedimento. Ao chegar na Ilha de Mindelo, em Cabo Verde, passaram por outra revista, quando os agentes encontraram as drogas no barco.

