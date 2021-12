Estátua em homenagem a Mãe Stella é inaugurada em Salvador

A estátua em homenagem a Mãe Stella de Oxóssi, localizada na via que possui o nome da Ialorixá, foi inaugurada nesta terça-feira, 9. A solenidade ocorreu com a presença do prefeito ACM Neto, no início da avenida, sentido Orla.

A escultura, produzida pelo escultor Tatti Moreno, é uma homenagem à memória da mãe de santo do Ilê Axé Opó Afonjá. Mãe Stella morreu no dia 27 de dezembro do ano passado, no Hospital Incar, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, por causa de uma infecção. A Ialorixá foi velada no terreiro Ilê Axé Opó Afonjá e sepultada no cemitério Jardim da Saudade.

"Foi muito emocionante saber que a avenida seria batizada com o nome de Mãe Stella de Oxóssi e gerou uma grande satisfação receber o convite de fazer uma estátua em sua homenagem. Foi com tremendo trabalho, cuidado que dei todo meu sangue para retratar da melhor forma possível a imagem dessa grande guerreira que é Mãe Stella", afirma o escultor.

Também participou da cerimônia o presidente da Sociedade Cruz Santa Axé Opó Afonjá, José de Ribamar. "A emoção é grande. Eu como presidente desta Sociedade Cruz Santa, a entidade que dirige e mantém o llê Opó Afonjá, em nome da iakekerê Mãe Ditinha, que atualmente responde por nosso terreiro, quero agradecer e dizer que estamos emocionados em ver resgatado de maneira perfeita e fiel, a nossa Mãe Stella de Oxóssi", conta.

Ele também explica como foi a sensação em ver a homenagem para Ialorixá: "Foi emocionante chegar aqui, porque eu não tinha visto a imagem dela, tinha visto apenas a de Oxóssi, que é o orixá da fartura, da prosperidade, dominava a cabeça de Mãe Stella. Com isso quero agradecer e dizer que estamos felizes".

O prefeito ACM Neto também relevou a emoção em ver a homenagem nesta terça. "Quando cheguei aqui dei duas voltas no local, antes de estacionar, para contemplar a beleza que ficou essa escultura, trazendo para cá o Oxóssi, mas também Mãe Stella", conta.

"Quando nós escolhemos o nome de Mãe Stella, sabíamos a representatividade que teria. Hoje, após três meses, posso dizer com muito orgulho que nós temos uma solução para a cidade que realmente casa com a grandeza do que foi Mãe Stella, do que representou e continua representando", conclui.

A obra

Feita pelo escultor Tatti Moreno, a escultura foi confeccionada em resina de poliéster e fibra de vidro, mede 8,50 de altura sendo a figura do Orixá Oxóssi com 6,50 m, a de mãe Stella, com 2 metros.

Monumento é composto pelas estátuas de Mãe Stella e Oxóssi

