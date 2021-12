Estátua de Vinicius é restaurada para celebrar centenário

Com a proximidade do centenário de Vinicius de Moraes, no dia 19 de outubro, as comemorações da data já começam a se espalhar pelo País. E em Salvador, cidade onde o Poetinha morou, e criou sucessos como "Tarde em Itapuã" não será diferente. A prefeitura, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), recupera o "Monumento a Vinícius de Moraes", fundido em bronze pelo artista plástico baiano Juarez Paraíso.

Formado por uma estátua em estilo figurativo, em tamanho natural, com mesinhas, cadeiras, cadernos de anotações e placas que reproduzem poesias e letras das canções mais famosas, o monumento fica na Praça Vinicius de Moraes, no bairro de Itapuã em frente à casa que o artista morou e atualmente abriga um hotel.

A recuperação do Monumento a Vinícius de Moraes é feita pelo restaurador uruguaio Ramón Marcial, que criou uma pátina especial para a peça. Marcial se concentrou também em reforçar as pequenas peças que mostram detalhes da imagem de Vinicius, como os óculos, o livrinho e a caneta, que foram alvos de roubo.

