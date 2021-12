Estátua de Mãe Stella será inaugurada nesta terça-feira

Uma estátua em homenagem a Mãe Stella de Oxossi será inaugurada nesta terça-feira, 9, às 9h30, na via que também leva o nome da Iyalorixá do Ilê Axé Opó Afonjá, a avenida Mãe Stella de Oxóssi, que liga a avenida Luís Viana Filho (Paralela) à orla de Stella Maris.

A escultura foi idealizada pela prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FMG), em memória da sacerdotisa. Com em 8,50 metros de altura, a obra, de autoria do escultor Tatti Moreno, traz a figura do Orixá Oxóssi, com 6,50 m, e a da Iyalorixá com 2 m.

Mãe Stella morreu em dezembro do ano passado, aos 93 anos, após ficar internada no Hospital Incar, em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, por causa de uma infecção.

