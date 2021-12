Estátua de Jorge Amado é reinstalada no Imbuí

A Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (DESAL) fez na tarde desta sexta-feira, 28, a reinstalação das estátuas do escritor Jorge Amado, no monumento localizado na Praça do Imbuí. As obras de arte foram vandalizadas e sofreram depredação no dia 18 de novembro.

"As estátuas passaram por um tratamento de reinstauração, onde foram escaneada em 3D e passaram por um processo minucioso de recuperação dos braços, das mãos e pés. O tratamento foi à base de fibra, resina e pintura com tinta especial. Toda a recuperação foi feita no laboratório de fibra e restaurações da Desal, e teve a orientação da FGM", explicou Marcílio Bastos, presidente da Desal.

"Gastamos cerca de R$ 27 mil reais na recuperação das estátuas e do monumento. Os exemplos, infelizmente são frequentes nesta praça e em outros espaços públicos de Salvador, vimos que nos últimos meses, foi avaliado em cerca de R$ 45 mil por mês, para recuperar equipamentos públicos quebrados e pichados", afirmou Bastos. Entre o ano de 2017 e o final deste ano existe um acúmulo de 96 praças que já foram danificadas, estas ações contra monumentos públicos têm sido combatidas diariamente, em toda Salvador.

Segundo Marcílio Bastos. A Desal e FGM têm o dever cumprido na recuperação de mais um monumento que volta para à cidade e para o acervo de Salvador e dos baianos como o do querido Jorge Amado.

