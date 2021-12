Estátua de cera do Papa Francisco será exposta no Bonfim

A estátua de cera do Papa Francisco poderá ser vista, a partir do próximo sábado, 19, na Igreja do Bonfim, em Salvador.

Em parceria com a Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim, a imagem, que está sendo exibida na exposição Dreamland Museu de Cera, em cartaz no Salvador Shopping, será levada à Igreja do Bonfim no sábado de aleluia, e a previsão é que fique por lá pelos próximos 30 dias.

Para a visitação, aberta ao público, foi reservada uma área especial na igreja, onde os fiéis poderão tirar fotos.

A imagem do Papa argentino foi confeccionada nos mesmos ateliês que atendem aos museus de cera de Barcelona, Londres e Nova York. Ela possui tamanho real, cabelo de verdade - o implante dos fios dura cerca de 40 dias - e foi produzida por mais de 25 artesãos. Leva aproximadamente oito meses para uma personagem como essa ficar pronta.

