Estátua da 'gordinha' que tombou é reforçada após passar por recuperação

A estátua Mariana, que integra o conjunto As Meninas do Brasil, popularmente conhecido como “As Gordinhas de Ondina”, passou por uma recuperação e reinstalação na sua base. Localizada na praça Eliana Kertész, no bairro de Ondina, em Salvador, a escultura tombou no último dia 10 de maio após uma forte ventania.

Segundo informações da prefeitura, foi trocada toda a estrutura metálica que fica chumbada em uma base de concreto, servindo como suporte. Está prevista ainda um restauro da pintura no próprio local, que ficará sob responsabilidade da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Assim como Mariana, a estátua Catarina teve a sua base trocada e também deverá receber a pintura restaurada pela FGM, segundo o diretor de execução de obras da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), José Monteiro. Já Damiana, que já tinha sido retirada do local devido às obras de requalificação da orla de Ondina, está com a estrutura de base intacta e não teve necessidade de reparos.

De autoria da artista plástica Eliana Kertész, a obra "As Meninas do Brasil" foi implantada em 2004 e homenageia três etnias matrizes do Brasil: a negra, a branca e a índia. O conjunto é todo fundido em bronze e tem base de concreto. Cada estátua foi posicionada intencionalmente de foma a homenagear três continentes: Damiana, em direção a África; Mariana, Portugal; e Catarina olha para o continente da América.

adblock ativo