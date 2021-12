Estão abertas vagas de estágio em Pedagogia para atuar na Prefeitura

Vagas para estudantes do nível superior em Pedagogia são oferecidas pelo Programa de Estágio da Prefeitura de Salvador. Com 151 vagas ofertadas, as incrições foram abertas nesta quinta-feira, 21.

O processo seletivo terá duas etapas, com prova escrita e dinâmica de grupo. As inscrições serão realizadas através do site, até o dia 10 de março.

Os selecionados receberão uma bolsa de R$ 928,02 e auxílio-transporte, para uma jornada de estágio de seis horas diárias. 10% das vagas oferecidas serão destinadas a pessoas com deficiência, desde que seja compatível para exercer as funções do estágio.

Para mais informações sobre o processo seletivo, o candidato pode acessar o site, na aba Estágio.

