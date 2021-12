Estão abertas inscrições sobre curso gratuito sobre asma

Será realizado no dia 20 de julho, às 8h, o Terceiro Módulo da Preceptoria em Asma Grave. As inscrições gratuitas estão abertas e podem ser realizadas através do e-mail capacitacaoproar@gmail.com.

O evento ocorre no Instituto de Ciências da Saúde, no Vale do Canela, e faz parte do Programa para Controle da Asma na Bahia da Universidade Federal da Bahia (PROAR/UFBA). A inciativa é um programa de assistência, extensão e pesquisa da Faculdade de Medicina da UFBA, adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como projeto modelo para o controle da asma em países de renda baixa e média.

Entre os tópicos estão a definição da doença, bem como diagnósticos e fenótipos, a asma na criança, formas de controlar, entre outros assuntos voltados para doença. Será apresentado um módulo teórico e um prático, sendo que só poderão cursar o módulo prático se os participantes concluírem o teórico.

