Estão abertas inscrições para o Nasa Space Apps Challenge em Salvador

Acontecerá entre os dias 18 e 21 de outubro, o Nasa Space Apps Challenge, no espaço Hub Salvador, localizado do Comércio. O evento, que está pela primeira vez na capital baiana, selecionará 100 pessoas, em uma espécie de maratona de desenvolvimento de tecnologia que envolve pessoas de diferentes áreas preocupadas em encontrar soluções para problemas envolvendo questões terrestres e espaciais em um curto período de tempo.

Quem se interessa pelo tema “Terra e espaço”, por exemplo, precisa ser criativo e trabalhar bem em equipe. Os interessados poderão participar gratuitamente. Em Salvador, o evento da Nasa será realizado em parceria com a Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) e as empresárias Leka Hattori e Bianca Artico. A pré-inscrição pode ser feita, até o dia 13 de outubro, no site oficial do evento.

Os participantes serão divididos em equipes para desenvolver projetos e apresentá-los no último dia do evento. Os encarregados escolherão duas propostas vencedoras que vão concorrer com o exterior. A premiação nesta etapa será definida pela Nasa, já os vencedores locais ganharão bolsas para o THINK Centro de Idiomas, da Rede FTC.

