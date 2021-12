Estão abertas inscrições para curso gratuito de defesa pessoal feminina em Salvador

Estão abertas as inscrições para mulheres participarem de curso gratuito de defesa pessoal, a partir desta sexta-feira, 15, no Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares (CRAMLV), nos Barris, em Salvador.

O curso é fruto de uma parceria entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), tendo como tema “Prevenção à violência no cotidiano da mulher”.

As aulas serão realizadas entre os dias 15 e 22 de março, das 14h às 16h, exceto no primeiro dia, quando a carga horária será das 13h às 16h.

Para participar, as interessadas podem entrar em contato com o Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares pelo telefone 3235-4268 e 3611-6412. As vagas são limitadas, conforme à lotação dos espaços.

adblock ativo