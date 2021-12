Estão abertas inscrições de curso para porteiros e vigilantes

Foram abertas as inscrições para a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra) para o 'Curso de Porteiros e Vigilantes', que também pode ser feito por síndicos e moradores. A aula irá acontecer no dia 12 de junho, das 8h às 12h, no Grande Hotel da Barra, localizado na rua do Forte de São Diogo.

Serão disponibilizadas 150 vagas. As inscrições podem ser feitas online, através de um formulário. A aula será gratuita e feita por integrantes da CIPM, que certificarão os participantes ao final do curso.

"A ideia é instruir essas pessoas a ficarem atentas à situações de risco e mostrar a importância de agir em parceria com a Polícia Militar. Por isso abrimos para a comunidade no geral", explica a major Patrícia Barbosa, comandante da 11ª CIPM.

adblock ativo