Estão abertas as inscrições para o Fuzuê 2019; Saiba como participar

Nesta última quarta-feira, 5, a empresa Salvador Turismo (Saltur) publicou no Diário Oficial do Município, o Aviso de Chamamento Público para seleção de grupos culturais (charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos), através de Pessoa Jurídica, para participação do Fuzuê 2019. O requerimento de inscrição e proposta preliminar serão recebidos no período de 11 de setembro a 15 de outubro.

Já os documentos exigidos em edital e proposta artística deverão ser enviados entre 10 e 17 de dezembro. Quem for selecionado, terá até três dias úteis após a publicação do resultado final para enviar a documentação complementar.

Mais informações sobre a documentação e demais trâmites necessários para a participação estarão disponíveis no edital, que será publicado na próxima terça-feira, 11, no site.

