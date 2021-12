Estão abertas as inscrições para o curso Formação de Oradores e Palestrantes

Estão abertas as inscrições para o curso de formação de Oradores e Palestrantes com Zandra Daiane, entre os dias 08, 09 e 10 de março em Salvador. As aulas tem o objetivo de trabalhar a comunicação das pessoas, aperfeiçoando as habilidades para que as pessoas se comuniquem com maior assertividade.

Quem participar do curso terá acesso as técnicas de coaching (processo que busca elevar o desempenho de um indivíduo (grupo ou empresa), aumentando os resultados positivos por meio de metodologias, ferramentas e técnicas cientificamente validadas) e PNL - Programação Neolinguística (abordagem de comunicação, desenvolvimento pessoal).

Para saber mais informações e se inscrever : 71 9.9277 / 3867 (WhatsApp ) e 71 9.9977 / 0895

