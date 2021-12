Estão abertas as inscrições do curso gratuito preparatório para Enem

As inscrições para 800 vagas da segunda edição do Ingressar, curso gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, estão abertas até o dia 9 de junho. Os interessados podem se inscrever pela internet ou presencialmente no Infocentro da Juventude, na avenida Sete de Setembro, 202, Edifício Adolpho Basbaum, 4º andar, em Salvador.

O programa é voltado para jovens entre 16 e 29 anos de idade, residentes em Salvador, oriundos do 3º ano do ensino médio em instituições públicas ou bolsistas de unidades privadas de ensino, além de egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A seleção é feita através de pontuação que, além dos critérios acima, também inclui participantes de programas sociais ou em situação de vulnerabilidade social.

No momento da inscrição, é essencial apresentar a documentação exigida em edital, seja ela em cópia acompanhada de original (presencial) ou cópia autenticada em cartório (presencial e internet).

Do total de vagas, 5% é reservado para pessoas com deficiência, 30% para pessoas negras e 5% para jovens participantes de programas sociais da Fundação Cidade-Mãe (FCM) ou egressos do sistema socioeducativo.

