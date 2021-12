Estado vai sediar 3º Bahia Energy Meeting

A Bahia vai sediar em dezembro o maior evento de energia renovável a ser realizado na região Nordeste. A 3ª edição do Bahia Energy Meeting será lançada oficialmente nesta quarta-feira, 25, no Hotel Quality, no bairro do Stiep, em Salvador.

Este ano, a grande novidade é que as discussões, antes focadas na energia solar, serão agora mais abrangentes, tratando também do segmento eólico.

“Para 2020, gás natural e biomassa também já entram na programação”, como antecipou à reportagem de A TARDE o empresário Eduardo Aragon, CEO da BrainMarket. Juntamente com a Eolus Consultoria e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a empresa assina a organização do evento, contando com parceiros como a Ecoluz e o apoio do Grupo A TARDE, parceiro de mídia oficial.

Em relação à energia solar, as discussões técnicas deverão passar também pela análise conjuntural do setor, que hoje se mobiliza em campanha contra a tentativa do governo de taxar em 28% a geração de produtores independentes. A ideia é que a taxa seja repassada para as grandes concessionárias que monopolizam os mercados estaduais.

Monopólio

“Por outro lado, outro panorama atual muito forte é a pressão do mercado para a quebra do monopólio da energia”, frisa Luiz Carlos Lima, diretor-executivo da Ecoluz.

Ele destaca que, mesmo em meio à expectativa de mudança na regulamentação do setor, atualmente 15 mil empresas já atuam e geram empregos no País.

No caso da Bahia, as potencialidades são cada vez mais crescentes, como sinaliza: “É, por um lado, o primeiro produtor de energia solar do Brasil, mas ainda estamos na 18ª colocação quanto à geração distribuída, como é chamada a produção por sistemas solares particulares que é lançada na rede tradicional das concessionárias, que, por sua vez, abatem da fatura mensal dos produtores”.

“A realidade da energia distribuída deve ser o futuro também no segmento eólico do Brasil, o que já é comum em outros países”, completou Aragon.

No caso do segmento eólico, a Bahia ainda perde em produção para o Rio Grande do Norte, embora lidere em projetos para instalação de empreendimentos na área.

Vitrine

Para o CEO da Eolus Consultoria, Rafael Valverde, o evento será “uma grande vitrine para toda a cadeia, reunindo grandes empresas produtoras, fabricantes de equipamentos, investidores, fornecedores em geral, inclusive da área de tecnologia”. Ele destacou a importância da participação do Sebrae, alertando as micro e pequenas empresas sobre as oportunidades diversas na área.

Valverde lembrou o quanto o setor vem movimentando as pequenas empresas de serviços nos municípios de Guanambi, Caetité e Bom Jesus da Lapa, que abrigam parques eólicos.

“A cadeia abre campo também para soluções criativas de negócios em cases que também serão apresentados no evento”, frisou. As inscrições para o Bahia Energy Meeting serão abertas no próximo mês de outubro no site do evento.

adblock ativo