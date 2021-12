Estado vai requalificar trecho da orla de Salvador

O trecho da orla entre a Boca do Rio e as imediações da saída da avenida Orlando Gomes será requalificado pelo governo do estado a um custo de

R$ 380 milhões. O anúncio foi feito ontem pelo governador Jaques Wagner durante apresentação do plano de mobilidade para Salvador, no Centro de Convenções da Bahia.

O chefe do Executivo estadual disse que estava 'batalhando' com a presidente Dilma Rousseff o valor. "Eu não sabia, mas acabei de receber a confirmação de que a presidente bateu o martelo, e nós vamos investir mais R$ 380 milhões na requalificação da orla", disse Wagner.



Segundo o secretário da Casa Civil e pré-candidato ao governo do estado, Rui Costa, que só fica no cargo até o próximo dia 31, o projeto será feito em duas etapas. Atualmente, a orla da capital baiana já é alvo de um projeto de requalificação da prefeitura.



"O trecho que ficou com o estado é o do Bahia (antiga sede do clube) até a saída da Orlando Gomes. Prevê requalificação completa: viária e da borda da praia, onde a pista deixa de ser junto à praia. Aquela área servirá para ocupação urbana, um calçadão para atividades de lazer. E a pista vem para dentro abrindo toda aquela borda ali para estacionamento, comércio e lazer para a população", adiantou o secretário.



Procurada pela reportagem, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) informou, por meio de sua assessoria, que não poderia tornar público detalhes do projeto de requalificação porque "ainda não há definição da verba". No entanto, o governador destacou durante o evento que o dinheiro será federal.



Corredores



O encontro teve também a presença do ministro das Cidades, Gilberto Magalhães, do prefeito ACM Neto e do vice-governador Otto Alencar, entre outros gestores

públicos.



O governador Jaques Wagner destacou ainda duas das principais obras do conjunto de mobilidade, que tiveram a ordem de serviço assinada ontem: os corredores transversais orla-Lobato e Águas Claras-orla (avenida 29 de Março). O investimento é de cerca de R$ 1,3 bilhão e, para serem construídos, terão de ser feitas desapropriações de duas mil famílias.



Com cerca de 13 km de extensão, o corredor 1 terá início na orla, passa pela avenida Pinto de Aguiar, faz ligação com a avenida Gal Costa através de túnel e se estende até os bairros de Capelinha e Pirajá, até chegar ao Lobato, no subúrbio ferroviário.

O trecho 2 (avenida 29 de Março) começará na BR-324, no bairro de Águas Claras, a partir da Via Regional e vale do rio Jaguaribe, passa pelo Bairro da Paz, na avenida Paralela, e se estende até a orla pela avenida Orlando Gomes (que também será ampliada). O corredor terá 12 km. A previsão é finalizar os dois em 36 meses.



Nova rodoviária



"Na 29 de Março, é para onde a gente vai deslocar a nova rodoviária intermunicipal e interestadual de Salvador. Ela sai da região do Iguatemi", afirmou o governador. Wagner disse ainda que a intenção é que ela seja transferida quando o tão esperado metrô já estiver funcionando.



"Ela vai ficar na porta da estação de Águas Claras/Cajazeiras. Provavelmente a gente junte com o Detran também. Não tem mais sentido os ônibus intermunicipais adensarem mais ainda o tráfego até o Iguatemi. Aquilo (o terreno vago) ou vai ser uma permuta para ter um investimento privado lá ou algum equipamento público", acrescentou.



Rui Costa também declarou que o governo pretende, ainda no primeiro semestre, publicar a licitação do sistema de veículos leves sobre trilhos (VLT) para ligar Paripe ao Terminal da França.

