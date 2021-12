Estado vacinará crianças contra meningite em 2010

O anúncio do governador Jaques Wagner (PT) de uma campanha de vacinação contra a doença meningocócica C, em janeiro de 2010, para crianças com até 5 anos, com 1,5 milhão de doses de vacina, acontece em meio à corrida de centenas de pais de diversas faixas socioeconômicas residentes em Salvador. Apreensivos, eles estão lotando as clínicas particulares para imunizar os filhos. Em algumas destas clínicas, como o Centro de Vacinas da Apae, na Pituba, a demanda foi tão alta que o estoque está esgotado. Em outras como a tradicional Probaby, na Barra Avenida, uma grande fila se formava nesta quarta à tarde, no setor de vacinas, onde chegaram a ser aplicadas 475 doses apenas na última terça-feira. A vacina custa R$ 100.

O governador Jaques Wagner declarou que a previsão é que as doses sejam distribuídas pelos municípios baianos. O público-alvo da campanha serão crianças de 0 a 5 anos, faixa etária com maior índice de letalidade pela doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). A campanha de vacinação estava prevista para 2011, mas o aumento do número de casos no Estado, principalmente os casos do tipo mais grave, fez com que o calendário da secretaria fosse alterado, informou o governador.

Postos de saúde - Após o anúncio, o secretário municipal da Saúde, José Carlos Brito, informou que colocará os 130 postos de saúde da cidade à disposição do governo do Estado para a campanha de vacinação contra a meningite. “Manterei contato com o secretário Jorge Solla nesse sentido, pois sabemos que o Estado precisará de apoio, já que sua rede é pequena, enquanto o município tem unidades espalhadas pela capital”.

O anúncio foi feito um dia depois do sepultamento do corpo do jornalista Luciano Camacan, 23 anos, produtor do programa “Na Mira”, da TV Aratu, que morreu com sintomas da doença menos de 12 horas depois de passar mal. Este é o segundo caso ocorrido na emissora de televisão em cinco meses. A primeira vítima, um editor de 50 anos, somente agora conseguiu se recuperar e retornou ao trabalho esta semana.

Na Bahia, até o último dia 14 de novembro, foram confirmados 1.195 casos de meningite causada por diversos agentes, com 128 óbitos. A doença meningocócica apresentou 178 casos e 48 óbitos no Estado. Destes, 92 casos e 32 óbitos em Salvador. Segundo a Sesab, diante da situação da doença meningocócica na Bahia, a principal medida de controle adotada é a quimioprofilaxia, uso de medicação antibacteriana de forma preventiva através de contatos com parentes e amigos dos pacientes infectados.

A vacina contra o meningococo C já é oferecida através dos Centros de Referências em Imunobiológicos Especiais para pacientes que apresentem doenças específicas ligadas à imunidade.

Morte rápida - A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda, que leva à morte rapidamente, causada pela Neisseria meningitidis. Esta bactéria pode causar inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central (meningite) e infecção generalizada (meningococcemia). Dos 13 sorogrupos identificados, os que mais frequentemente causam a doença são o A, o B, o C, o Y e o W135. As vítimas mais comuns são crianças e adultos jovens, mas em situações epidêmicas, pode atingir pessoas de todas as faixas etárias.



