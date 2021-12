Estado reconhece direito da CEF a desapropriação do Espanhol

O Governo do Estado reconheceu o direito da Caixa Econômica Federal (CEF) à indenização pela desapropriação dos imóveis do Hospital Espanhol e do Centro Médico Manuel Antas Fraga. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, 20, em correção ao decreto que já havia sido publicado no dia 10 de setembro de 2014, em que não constava a CEF como proprietária.

O terreno havia sido negociado como garantia da dívida que o hospital possuía com o banco. Além da CEF, o Mosteiro de Nossa Senhora da Graça e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência (RSEB) também receberão o valor. Segundo a Procuradoria Geral do Estado, a indenização deve ser paga dentro do prazo de 5 anos. A quantia não foi informada.

A publicação do novo decreto não implica danos sobre a contratação da empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), por parte da RSEB, para analisar as propostas de grupos interessados em administrar o hospital.

