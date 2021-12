Estado muda comando em áreas da Polícia Civil

Os cinco departamentos da Polícia Civil da Bahia estarão funcionando com novos diretores a partir da próxima segunda-feira, 25. As mudanças foram executadas pelo governo e publicadas na edição desta sexta-feira, 22, do Diário Oficial do Estado.

A saída do delegado Arthur Gallas da direção do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encabeçou a série de alterações. O substituto dele é Jorge Figueiredo Júnior, que deixa a direção do Departamento de Narcóticos (Denarc).

Gallas, que comandava o DHPP desde a implantação da unidade (há dois anos), confirmou que terá como destino chefiar a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) ou a Coordenação de Produtos Controlados (CPC).

"Criamos um padrão de investigação de homicídios que não existia e evoluímos bastante. Chegamos à autoria dos crimes em 30% dos inquéritos instaurados, foram 505 mandados de prisão requeridos. O que deixa certa frustração é que nosso trabalho ainda não está finalizado como imaginamos", avaliou Arthur Gallas.

Para ele, o ideal seria o DHPP contar com o dobro do atual efetivo, que é de 300 servidores. "Possivelmente essa melhora venha com o próximo concurso da Polícia Civil. Os frutos do DHPP virão agora e acredito que teremos uma grande redução nos homicídios este ano", concluiu.

Gabinete - Ainda não há decisão oficial, mas fontes da Segurança confirmam o delegado André Vianna, que estava à frente da Coordenação de Operações Especiais (COE), como novo diretor do Denarc.

Assim, também extraoficialmente, a chefia da COE ficaria a cargo de Cleandro Pimenta, exonerado da direção do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Esta unidade terá como nova diretora a delegada Emília Blanco, que deixa o cargo de chefe de gabinete do secretário da Segurança Pública.

Emília será substituída por Gabriela Macedo, ex-coordenadora na Superintendência de Inteligência da SSP. A diretora do Departamento de Polícia Metropolitana, Heloísa Campos de Brito, e a corregedora-chefe da Polícia Civil, Iracema Silva de Jesus, trocam os cargos entre si.

