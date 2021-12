Estado inscreve para 3.105 vagas de estágio até domingo

As inscrições para o programa Partiu Estágio serão encerradas neste domingo, 17. O projeto dispõe de 3.105 vagas para 100 cursos de graduação.

Podem participar os estudantes de nível superior de instituições estaduais, federais e privadas, que estejam matriculados na modalidade presencial. Outras informações podem ser consultadas no edital do programa.

As inscrições são feitas pela internet e a idade mínima para o ingresso no projeto é de 16 anos, além de ter cursado ao menos 50% do curso de formação.

As vagas oferecidas são distribuídas entre 60 órgãos da administração pública estadual de Salvador e de outros 42 municípios. Na hora da inscrição, o candidato terá que preencher a ficha cadastral e informar, pelo menos, três órgãos de interesse.

O candidato selecionado terá uma carga horária de 4h diárias e 20h semanais, além de bolsa mensal, auxílio-transporte e recesso renumerado proporcional.

Critérios de seleção

Os estudantes serão selecionados de acordo com os seguintes critérios: os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), seguido por aqueles que tenham estudado todo o ensino médio rede pública ou com bolsa integral na rede privada.

Caso tenha vagas remanescentes, elas serão preenchidas por aqueles que são inscritos no CadÚnico e que tenham estudado o ensino médio em rede particular sem bolsa integral.

O universitário será informado por e-mail e terá, no máximo, dez dias para comparecer ao local indicado com toda a documentação exigida no edital. Caso se apresente após o prazo ou com documentos em falta, a vaga será perdida.

Clique aqui

